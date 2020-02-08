【武漢肺炎】護士心灰出Po嘆難買米　獲街坊「求送米」超感動

本港武漢肺炎確診個案持續上升，醫護工作壓力倍增，加上近日的糧食及日用品搶購潮，不少人很難有時間「撲埋一份」。有護士日前在網上發文稱家中只剩半包米，無奈每日下班後都買不到，不禁感嘆：「究竟香港人做錯咩事。」大批好心網民立即留言表示要送米予樓主，令她大吃一驚又感動，幸好最後她成功入貨，日用品均暫時齊備。

有自稱在傳染病中心工作的護士在fb發文，感嘆家中只餘半包米，坦言「好想喊」。（fb「天水圍友」圖片）

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一名自稱於傳染病中心工作的護士周四（6日）在facebook群組「天水圍友」發帖，表示每天醫院上班「做到隻狗咁」，晚上下班回天水圍，想買包米和衞生巾也很難，而她家中有96歲老人家一同居住，習慣要有「米氣」，惟家裏的米只餘下半包，超市的訂單也至少要等到下周四（13日）才送到。

樓主文中慨嘆說：「撲口罩，撲漂白水，究竟香港人做錯咩事？2003年做SARS病房嘅時候都無咁慘。突然好感觸……好想喊。」帖文一出即有大批網民留言安慰和支持，當中很多人紛紛表示自己家有米可以分享，還有漂白水、廁紙等各種日用品，並直言可提供「送貨上門服務」。

樓主當天成功在美孚買到15公斤重的米，故婉拒網民的好意，再留言回覆「天水圍人真係好好，睇你哋嘅留言我又忍唔住眼濕濕」，感謝網民給予精神支持。驚訝的樓主又開玩笑說，「成班天水圍友都好黐線，如果個個都畀米我，我應該會畀米浸死」，透露自己的facebook Messenger已被好心網民「炸爆」，完全出乎意料。

（fb群組「天水圍友」）