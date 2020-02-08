【武漢肺炎】戴自製口罩好過冇？港大醫學院教授拆解5個口罩謎團

武漢肺炎疫情持續擴散，各地都出現口罩爭崩頭的情況。「一罩難求」的環境下，網民開始搜羅適當材料自製口罩，但自家製口罩的效能仍存在爭議，是否真的「好過冇」呢？香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅就在facebook發文，為大家拆解各種謎團。

一罩難求下，網民開始搜羅適當材料自製口罩，但自製口罩的效能仍存在爭議。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

香港大學醫學院fb今日（8日）刊登一篇有關口罩的小知識，由內科學系臨床教授孔繁毅解答疑難。他在文中引述英國公共衛生部一項關於流感的研究指出，外科口罩與自製口罩均能使佩戴者減少噴出的微生物量，但預防傳播方面，自製口罩的效用則只有外科口罩的三分一。

他直言，自製口罩只能作為預防飛沫傳播的「最後一着」，算是比毫無防護裝備好，又建議如沒有口罩，就需時刻保持個人衛生，減少外出減低感染風險。

按圖即睇：港大醫學院拆解5大口罩謎思 ↓↓↓

至於自製口罩的材料，孔繁毅指冷氣機靜電空氣濾網和吸塵機過濾紙，的確有過濾功能，但靜電空氣濾網密度太高，如用作自製口罩的過濾層，會影響正常呼吸。而製造口罩的不織布最低要求是直徑小於兩微米，市民難以透過市面上的現成物料，製作與外科口罩功效相若的口罩。

不過現時口罩珍貴，有否方法可以延長口罩壽命呢？戴多於一個口罩又是否更安全呢？孔繁毅指出，口罩使用時間最多爲8小時，不能重用，但若要延長口罩的壽命，可將一塊透氣的紗布裁成口罩的大小，墊在口罩內側，每4小時更換一塊紗布保持衛生，以防口罩直接吸收濕氣和口沫。

而口罩在臉上的密合度才是過濾效果的關鍵，「多一層口罩不等於效果加倍，反而會更差，同時也會影響呼吸」。

同場加映：【港大護理學院解構9個抗疫迷思】（01製圖）

+ 16 + 15 + 14