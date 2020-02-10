武漢肺炎｜郭少芸Full Gear上機　網民睇穿呢樣做錯咗　提醒8不做

在劇集《大醬園》中飾演三少奶的郭少芸，日前有事要搭飛機到吉隆坡，面對疫情來勢洶洶，她也感到擔憂，在機艙片拍片盡晒全身Full Gear防疫裝，包裹全身十分誇張，猶如2003年SARS時期特首夫人董太一般，惟細心網民一看即發現她手持噴霧加濕風扇，提醒她隨時因而中招，並分享了多樣現時在飛機不宜做的事，供大家參考。

上機前郭少芸坦言心情忐忑不安。 （郭少芸FB）

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上機出發前郭少芸在社交媒體自拍並寫到：「從未如此忐忑」，看來對航程甚感在憂慮。她其後登機並在機艙內拍攝短片，展示了身上的多重防疫法寶，包括即棄雨衣、口罩、眼罩、浴帽、膠手套和噴霧加濕風扇。

不少網民留言讚郭少芸「重裝」準備足，「小心駛得萬年船」，惟也有人即時發現她錯用噴霧加濕風扇，提醒她霧氣有助病菌傳播，千萬別用，「打邊爐都死，你唔好再拿來噴」。

大家更集思廣益，分享他們搭飛機的防疫妙法，提醒高危下有些事在航程中也不宜做 ，例如食飛機餐，又或是問空姐拿取飛機用品，包括枕頭和毛氈等，不過大家也認同，此時此刻如可以，最好還是盡量留家最安全。

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