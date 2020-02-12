韓星劉寅娜出道11年首次剪「整容級」超短髮　粉絲：感覺更年輕

對於女生來說，不只是高超化妝技術才有「整容級」效果，換個適合的髮型亦能讓人耳目一新。憑《孤單又燦爛的神—鬼怪》霸氣炸雞店老闆一角深受劇迷歡迎的韓國女星劉寅娜，早前一改多年長髮形象，以全新短髮look擔任綜藝節目主持，俏麗造型令一眾粉絲非常驚喜，大讚感覺「好不一樣」、「短髮也美麗的示範」、「長髮短髮都能駕馭」。

韓國女星劉寅娜以全新的短髮型象擔任綜藝節目主持，令一眾粉絲非常驚喜。（JTBC節目截圖）

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現年37歲的韓國女星劉寅娜出道逾11年來，一直以長髮形象示人，給人甜美又充滿女人味的感覺。早前他與《鬼怪》好拍擋李棟旭再次合作的電視劇《觸及真心》同樣獲得觀眾支持，工作一浪接一浪的她亦擔任綜藝節目《77億的愛情》的主持。

節目昨日（10日）首播，與申東燁、金希澈一同主持的劉寅娜以全新短髮形象現身，即引來大批粉絲討論。節目中可見，劉寅娜剪去招牌長髮，髮尾剪至耳下5cm露出頸部，她將頭髮塞於耳後，利落的瀏海配上耳環，與露肩蕾絲上衣非常相襯，一身造型散發滿滿女人味卻不失可愛。

劉寅娜出道逾11年來，一直以長髮形象示人，給人甜美又充滿女人味的感覺。（《觸及真心》劇照）

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劉寅娜的全新造型引來大批網民討論，不少人都稱讚她「完美carry」俏麗短髮，直指她「不管怎樣都美麗」、「簡直是短髮也美麗的示範」、「感覺更年輕了呢」。亦有網民稱雖然還未看慣，劉寅娜的造型還是感覺順眼，認為達到這效果已不容易，「沒看過她剪成這樣」、「短髮好不一樣」、「看久了會更適合她吧」。

（綜合）

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