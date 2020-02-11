武漢肺炎 |學校停課細路在家放電　網民求樓上孩子勿半夜短跑跳繩

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續升溫，不少市民過着足不出戶的生活，雖則「在家千日好」，但家中小朋友無處放電，亦令家長們非常頭痕。有將軍澳居民在網上發文，請求樓上鄰居讓孩子改玩一些「同地板比較少摩擦」的活動，避免在半夜玩滑板車、短跑或拖曳傢具等。帖文引起一眾網民共鳴，很多人都指身同感受，另有家長借位留言跟樓下鄰居道歉，「每日至少用上10小時去喝令佢（兒子）停止，但都阻止唔到」。

因疫情關係，很多人都減少外出，有網民就請求樓上鄰居讓孩子改玩一些「同地板比較少摩擦」的活動，讓她有覺好瞓。（unsplash/all_who_wander）

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有將軍澳居民在網上發文，請求樓上鄰居讓孩子改玩一些「同地板比較少摩擦」的活動，避免在半夜玩滑板車等。（fb「將軍澳主場」截圖）

有網民昨日（10日）在fb群組「將軍澳主場」發文，向「親愛的樓上鄰居」發出公開信，指因疫情關係，明白小朋友多了時間留在家中，「我深深感受到你既逼不得已和無奈」。但樓主還是要提出請求，「由於 貴宅嘅地板同寒舍嘅天花板緊緊相連，未知你能否同令公子或令千金改玩一些同地板比較少摩擦既活動」，包括避免半夜玩滑板車、跳繩、短跑和經常移動家具等。

他又建議填色畫畫、睇書上網，以及在床上跳躍、打筋斗，都是不錯的選擇，並非常溫馨地表示，自己家中有啤牌、紙牌遊戲及砌圖等，「有需要可借你」。

帖文一出成為苦主討論區，不少人都表示很明白樓主感受，「我樓上個有一個仔，都中三四了，日日喺屋企拍波」、「樓上日日都玩競賽，連大人都一齊玩！」、「樓上鄰居像穿高跟鞋走來走去」。但有嘴賤網民則笑問「半夜踩滑板車？你確定樓上有住人？」，另有家長們則無奈道歉，「我個女日日係咁跳，阻止唔到」。

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