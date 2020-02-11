【武漢肺炎】網民批搭𨋢無人撳掣：個個等人出手　結果原𨋢上返樓

「新型冠狀病毒」在港確診人數持續上升，市民憂慮社區爆發或已殺到，疫情下人人自危，口罩平光鏡手套出齊，就連日常必做的撳𨋢也不敢。有人分享激心事，指近日搭𨋢竟個個等人按掣，她在中間停車場樓層出𨋢，𨋢內的人還是拒出手按地下層，結果全𨋢送返上樓，令人好氣又好笑。

新型冠狀病毒持續擴散，不少市民在傳染高危的升降機中，出現拒撳保平安的情緒。（資料圖片）

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有網民在討論區《親子王國》發帖，分享近日發生的搭電梯激心事，樓主指當時自己是眾人裏面最後一個入𨋢，沒料發現𨋢內的人個個繞埋手，沒人願意按動升降機。

「部𨋢只係去停車場、 Ground floor， 通常啲人去 Ground floor多，但係個個唔撳！」樓主稱看到這自私的情況已感憤怒，她補充自己其實只是去停車場取車 ，所以直接按了要到的那一層，然後關門。

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當升降機到達停車場時，樓主直接離開，𨋢內再一次沒有人願意按關門掣，等了一會升降機緩緩關門時，她才聽到有一把聲音說：「個個唔撳G，大家一齊返上去囉。」然後升降機真的重新上升了。

網民對樓主的遭遇感到又好笑又生氣，有人笑言要集合整部升降機都是自私精的機率其實應該很小， 樓主應該考慮去買六合彩。又有人稱個個都不願意撳升降機， 結果大家也去不了想去的樓層，只能遊𨋢河。

原來不少網民都有同一遭遇，有人稱自己去停車場，沒有特別幫別人按「地下」掣，到升降機開門的時候 ，𨋢內的人都大感愕然，「有啲仲會sip人」，十分極品！

網民都認同現在大家怕撳𨋢的恐慌情緒蔓延，如有人同𨋢情願等人撳，如沒有人被迫要出手，亦可能會動用缺德方法去按掣，例如屋苑內竟然有cctv拍到住客抬起腳按掣，但或因訓練不足，按了多次才成功 ，以致被人Cap圖廣傳。

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有理性網民表示，如果大家都不出手，最終大家都去不了要去的樓層，只要預備一支沒有筆芯的原子筆、準備一格紙巾 ，又或是乾脆撳𨋢後回家洗手，其實已可解決問題。