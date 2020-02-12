死亡擱淺真人版？鯨魚皮包骨擱淺台灣　13分鐘解剖影片有驚人發現

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

日前台灣有市民在台東縣長濱鄉發現一頭長達24公尺、寬2.5公尺的的巨大鯨魚擱淺死亡，經過專家初步判定為「長須鯨」，11日公布解剖結果，比對DNA萃取樣本後確定這頭鯨魚為「藍鯨」，更是台灣史上第一頭有紀錄的擱淺藍鯨。

台灣首次發現有鯨魚擱淺。（Youtube@莊景壬）

+6
+5
+4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

成大海洋生物暨鯨豚研究中心於上月底解剖藍鯨，研究人員從藍鯨的胸鰭、背鰭與尾鰭的大小與形態加以比對，判定此鬚鯨並不像長須鯨，更像是藍鯨，第二個關鍵判定點是DNA萃取結果，與藍鯨有99.28%相似度。另外從解剖細節來看，「這隻鯨魚還在成長中」，鯨豚全身多處骨頭與關節處，軟骨的存在與分布比例很高。

巨鯨擱淺的畫面令網民聯想起PS4遊戲《死亡擱淺》。（《死亡擱淺》遊戲畫面）

據中央社訪問研究中心主任王浩文指出，目前還無從得知鯨魚是從何處漂到台灣海域，「這隻鯨魚的肌肉、內臟都已化掉，胃裡完全沒有東西」，這隻鯨魚的脂肪幾乎已燃燒殆盡，許多部位幾乎只剩下皮。

藍鯨是地球上現存體型最大的動物，成年藍鯨最大體長為29.9米，重達177公噸。主要以小型甲殼類動物與小型魚類為食。目前全球最大的藍鯨族群位於南極海域，數量介於20至30萬頭。

大型鬚鯨種類身世竟然係…？成大研究中心六個發現（點圖放大▼▼▼）

+7
+6
+5

「如果能活下來就好了」…點圖看網民心酸留言（點圖放大▼▼▼）

+3
+2
腹肌鯨魚爆紅　加入勾拳柴犬、壯臂狐狸成動物明星　網民改圖贈慶
投身環保事業保育海洋？　組織聘幹事觀察海豚及鯨魚生活｜筍工
【動物冷知識】長頸鹿和鯨魚是同祖宗？以前大家都有呢個部位...
遼寧艦出海頻遭鯊魚鯨魚尾隨　為何至今無法解決？
12分鐘殺94條鯨魚　懷孕鯨魚遭剖腹胎兒棄屍　鮮血染紅丹麥海灣
鯨魚海豚係間諜天才　掃雷＋偵測敵人最掂

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。