投身環保事業保育海洋？　組織聘幹事觀察海豚及鯨魚生活｜筍工

看到近日澳洲山火的新聞，有想過在新年轉工轉行，投身生態保育事業嗎？其實除陸地生態外，海洋生態一樣值得人類關注及保護，近日蘇格蘭便有海洋保育組織招聘海豚及鯙魚保育幹事，想為大自然出一分力，或是有意改變生活及工作環境的打工仔，有興趣一試嗎？

海豚保育是一份重要的工作。（Whale and Dolphin Conservation）

招聘保育幹事

蘇格蘭保育單位「鯨魚和海豚保護組織」（Whale and Dolphin Conservation）現正招聘「海豚及鯨魚保育幹事」一職，獲聘者將負責訓練及支援義工收集海豚及鯨魚的生活數據，以供組織分析當地海洋生態之用。另外，幹事亦需擔起推廣公民教育的責任，在奧克尼、設得蘭群島和費爾島招募保育義工。

除此之外，幹事更能與當地組織合作舉辦有趣的活動， 提高當地人對鯨魚和海豚的認識和保育意識。

入職條件

從相關招聘廣告所見，此職位並對申請人並沒設有學歷及工作經驗的要求，不過有意申請此職位人士，必須具備三個條件：具出色的溝通能力、能獨立工作及富有管理義工的經驗。

福利及待遇

如成功獲聘，受聘者將可定期到蘇格蘭北部小島考察，同時享有每週35小時的彈性工作時間和25天的假期。組織亦提供托兒劵，以協助已為父母者安排孩子的起居生活照顧。

海豚及鯨魚保育幹事的年薪為19,800英鎊（約港幣$202,000），以月薪來說，即月入約為港幣$16,833。薪金未算吸引，但一心去保育生態的朋友未必會太介意吧！

是次招聘的截止日期為1月8日，申請人士在通過面試後，任職將由本年3月開始至2022年12月完結。

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（資料來源：太陽報）

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