【武漢肺炎】長康邨翻版　廣州同座向不同樓層3戶確診　全棟撤離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，廣州海珠區保利天悅屋苑有一戶人家從湖北回來，早前瞞報曾出入湖北疫區，更在確診後外逃，最終被當局尋回；其後同一棟大廈兩個不同樓層但相同座向的單位住客均被確診，當局派員對整座大廈進行消毒，並在周二（11日）晚緊急疏散全座大廈的住客，安排旅遊車送往隔離。

周三（12日）凌晨，廣州市海珠區疾防中心官方微信公眾號「海珠健康」發布一則疫情通報稱，2月11日晚，海珠區防疫指揮部根據市疾控建議，迅速組織對琶洲某樓盤某棟實施集中隔離醫學觀察，保障居民群眾健康安全。

有保利天悅的住客透露，懷疑是感染源頭的分別是33歲余姓男子及31歲閔姓女子，他們一家人居於保利天悅18座的15樓02室，早前在湖北期間已經出現咳嗽、發燒等症狀，回來後一直隱瞞病情，不配合物業管理處進行體溫監測，其後被證實感染了新型冠狀病毒（武漢肺炎）。

海珠區疾病控制中心曾要求余男一家接受隔離治療，惟在街道與物業工作人員上門排查時，余男卻刻意隱瞞家人曾出入疫情發生地，以及一家人檢測新型冠狀病毒核酸結果均已呈陽性的事實，且不配合工作人員為其兒子測試體溫；另有知情人士稱，當警員上門，余男的母親一度試圖逃走，兩日後才被當局尋回。余男全家現已被隔離收治，海珠區公安分局依法對余男立案偵查。

同時，在上月31日及本周日（9日），同一棟大廈分別居於25樓02室及27樓02室的兩戶人家亦相繼確診，廣州市疾控中心派員消毒整楝大廈，同時安排所有住戶接受測試，暫時未有再出現新病例。

周二晚，住客被要求前往附近的江悅酒店隔離，有人反應激動，認為「酒店隔離不一定比留在大樓更為安全」。據稱，大廈共有83戶，當中64戶表示不會到酒店隔離，另19戶無人居住。至周三凌晨，當局安排多輛旅遊車停泊在大廈附近等候接載撤離住客。

▼青衣長康邨康美樓周二（11日）凌晨撤離住戶

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