武漢肺炎│內地女炫富稱掃光京都口罩賺過百萬：數錢數得指甲磨掉

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續升溫，全球一罩難求下，口罩竟變成炫富奢侈品？一名住在日本京都的內地女商人，日前在微信發文炫富，指自己狂掃京都口罩，並用醫院診所的人脈關係取得幾箱口罩，再運回內地出售，甚至拍下兩疊值2000萬元日幣（約141萬港元）現金，稱「沒想到數錢數得指甲都磨掉了」。其囂張的態度令網民嘩然，紛紛批評她竟然明目張膽發國難財。

在日女商人在微信發文炫富，指自己狂掃京都口罩，並用醫院診所的人脈關係取得幾箱口罩，再運回內地出售。（「東京新青年」圖片）

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「東京新青年」微信公眾號近日爆料，上載多張女商人在微信朋友圈發出的帖文，她本來在日本經營生意，平時跟醫院和診所有業務往來，因此在這情況下可以求個情，她又上載自己跟相熟醫生的對話，稱希望能讓口罩送回內地親屬。雖然醫院貨量不足，但那位醫生還是承諾給她5箱醫療口罩。

女商人還在帖文稱，「這也真不容易，為了給國內朋友搞一點一點醫療口罩，中午都請醫院院長吃飯，但願不要辜負我這頓烤肉啊。」她又上載一張照片，只見放着兩大捆厚厚的日元現金，總值2000萬元，指自己清點一下這半個月來賣口罩賺的錢，「忙活了這麼久也只賺了這麼點，沒想到數錢數得指甲都磨掉了」。

↓↓↓ 女商人與醫生對話全記錄 ↓↓↓

她還表示，「雖然代買口罩不賺錢，可是請允許我炫富一下，最近我戴的口罩是N95，吃的保健食品是最高級版本，因為我知道預防疾病應該從免疫力着手。」更指勿將她在京都收口罩的事情傳出，「雖然我讓國內同胞高興了，可是讓日本人失望傷心絕望，有過我足跡的地方基本上空了貨架，他們知道我是罪魁禍首會在我家門口堵我的」。

不過，帖文似乎沒讓國內同胞高興，許多內地網民紛紛狠批「這麼明目張膽發國難財，不人肉她，我都睡不着覺」、「在日華人、華僑都在捐口罩時，發國難財賺了幾千萬日幣，還在朋友圈曬」。

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