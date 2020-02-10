武漢肺炎｜醫院口罩庫存告急　醫護攜衣車DIY　日產500個應急

武漢肺炎疫情爆發以來，無論前線醫護或是升斗市民均面臨口罩荒，人人一罩難求。西安有醫院為了解決口罩短缺問題，近30名「拎開手術刀」的醫護人員轉為開衣車，實行「自己口罩自己造」，以合規格材料製作口罩作為醫院應急儲備，現時每日產量更多達500個。

西安有醫院為了解決口罩短缺問題，23名醫護分工自製醫療級口罩作為儲備，日產量更達500多個。（微博圖片）

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23名西安交通大學第二附屬醫院消毒供應科的醫護人員為了緩解醫院口罩庫存緊缺問題，決定自己口罩自己造，在無菌房內分工製作醫療級口罩作為儲備，有需要時供同事使用。該院的消毒供應科主任司慧君指，自疫情爆發以來，醫院內物資短缺，尤其口罩的使用量大增，不過一直採購不到，補給時間亦不穩定。

她有日看到醫院內放着的大量醫用包裝無紡布後，突然生出了自己造口罩的想法，遂於微信朋友圈中向同事提出，並尋找家用縫紉機借用。為了造出合乎醫療規格的口罩，她更特意查找相關材料及質量要求，最終決定使用醫用包裝無紡布、器械用吸水紙、N95熔噴過濾布等材料。

為了造出合乎醫療規格的口罩，醫護人員更特意查找相關材料及質量要求。（微博圖片）

人手及材料都準備好後，23名醫護於無菌間內分工明確，從裁剪、縫紉到修邊、打包都井井有條，製作的第二天便開始進入流水式生產，後來更有病人家屬加入協助，效率之高令司慧君也不禁說：「人不逼到一定程度上不知道自己的潛力有多大。」

目前醫護的自製口罩日產量可達到500餘個，經陝西省醫療器械質量監督檢驗部門檢測合格後，可在口罩緊缺期間用作醫院的應急物資儲備。

（新華網）

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