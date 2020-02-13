【武漢肺炎】困鑽石公主號港人確診　連登仔：媽媽發燒嘔吐已送院

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱大黑碼頭進行隔離檢疫工作，3700多名人士船上隔離，累計確診感染新型冠狀病毒個案達174宗，當中近400名港人情況令人關注。 身處船上正被隔離的連登仔，連日在網上分享船上情況，大批網民追看只求看到他能日日報平安，惟周三當日（12日）即他被隔離第10天，突稱其媽媽不適，發低燒又暈又嘔終證實確診，已被送院送治，網民極度憂心，都鼓勵他一定要頂住，認為政府是時候想辦法把這班被困郵輪的港人接回家。

隔離第10日，連登仔突於帖文宣稱媽媽正在發低燒，但未至於極度不適的狀況，但亦令網民極擔心。（連登討論區圖片）

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郵輪「鑽石公主號」至今最少有174人確診感染新型冠狀病毒，船上所有職員及數千名乘客均不得落船，並需接受自我隔離14日。連登仔「後排既後排」於周二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫帖文，表示不幸身處郵輪上，本來與家人趁新春享受豪華郵輪之旅，一夜之間卻變成海上隔離營，不時更新的帖文，正好成為了他的隔離日誌。

至隔離第10日，「後排既後排」突於帖文透露媽媽正在發低燒，但未至於極度不適的狀況。他透露媽媽曾出現咳嗽、嘔吐、眩暈、胃痛等病徵，於是打電話安排駐守碼頭的日本人員進行第2次檢測，最終證實她對新型冠狀病毒呈陽性反應，需即時送醫院接受進一步隔離及治療。

停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪至今仍有3700多名人士遭隔離，包括約370名香港旅客，目前船上乘客和船員病例累計逾200宗確診感染武漢肺炎個案。(AP)

他續指，其實檢測方法是在喉嚨內取出口水作樣本做化驗，惟等待當地人員上來做檢測需時較長，並要2天後才能得悉結果，而媽媽於當晚已被送離郵輪，據他了解因橫濱市內的醫院幾乎收滿已中招的病人，醫護人員只好把他的媽媽送到長野縣的醫院。

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「後排既後排」後來稱媽媽經過一晚休息後已退燒，但表示自己暫時未能探望她，因需留在船上隔離。不少網民非常擔心他媽媽的情況，又向連登仔祝願一家平安回來香港，「祝伯母早日康復」、「記得要每日報平安」、「樓主要冇事呀」。

不少人都認為香港政府不能繼續「佛系抗疫」，認為事已至此一定要想想究竟如何把這班困在郵輪的港人接回家，「就算完隔離落到船，當地酒店都唔知唔會唔拒租房，佢哋都係香港人，唔該政府認真去諗諗點樣幫啦！」

（連登討論區）