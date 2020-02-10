武漢肺炎｜困鑽石公主號海上隔離營　連登仔頭痛檢測陰性：頂得住

郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）仍在日本橫濱大黑碼頭進行隔離檢疫工作，船上再多60人確診感染新型冠狀病毒，累計確診個案增至130人。現時船上被困逾400名港人中，包括一名連日在網上分享隔離情況、日日報平安的連登仔，指能定時「放風」抖氣、3餐有人送到門口等。 連登仔形容船上氣氛仍平靜，惟他近日出現頭痛症狀，估計是壓力及環境所致，但檢測後屬陰性。大批追Po網民對其情況感憂心，但堅強的他揚言：「頂得住！」

樓主稱周一早上（10日）收到鑽石公主號船公司公布，表明會為所有乘客的行程作出全數退款，兼送多程於來年的免費郵輪旅行。（資料圖片）

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郵輪「鑽石公主號」至今累計有130人確診感染新型冠狀病毒，船上所有職員及數千名乘客均不得落船，並需接受自我隔離14日。連登仔「後排既後排」於周二（7日）以「身處鑽石公主號，你問我答」為題撰寫帖文，表示不幸身處郵輪上，本來與家人趁新春享受豪華郵輪之旅，一夜之間卻變成海上隔離營，不時更新的帖文，正好成為了他的隔離日誌。

來到隔離第6日，連登仔仍繼續更新狀況，表示早前第一次檢測結果已出，證實呈陰性反應。他與家人每早定時可在甲板上「放風」抖氣，之後就要回到房間。樓主表示可能連續數日不斷玩電話解悶，加上心理壓力及侷促的環境所致，近兩日更現頭痛，家人亦大呻悶到爆，大批網民均擔憂樓主的情況。

連登仔：三餐仍然豐富，但送餐不定時！

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他直言現時情況未算太壞，所以未有要求吃藥，亦盡量減少接收船上疫情狀況的消息，免添壓力，如持續不適才會進行第2次檢測。惟有網民向他稱其實近日確診人數已急增60個，他坦言嚇一跳，又指：「未癲晒，其實都有啲心理準備嘅，頂得住。」

他又指，周一早上（10日）收到船公司公布，表明會為所有乘客的行程作出全數退款，兼送多程於來年的免費郵輪旅行，但他笑稱今次已對郵輪兩字產生陰影，「將來想再玩先算」。當網民問到洗衣服務，樓主即解釋數天後將有人進行服務，現時所有房間均獲發一包高濃度洗衣粉，並需自行用手洗。

樓主在帖文中更與同樣在船上的3名網民相認，他們均稱現時3餐供應仍正常，雖每餐都吃得飽，但派餐時間不定時。他們又指周一當日更收到2包濕紙巾及2個N95口罩，大讚船上服務貼心，又稱每天在房內亦望到碼頭上有當地的醫護人員穿上全套防護裝戒備，坦言心裏不是味兒，「希望自己唔會係中招嗰個」。

不少追蹤樓主近況的網民留言祝福所有在船上的巴打一切安好，「大家要平安返嚟」、「每日都上嚟睇你哋報平安呀」、「頂住呀各位」。

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