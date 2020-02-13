武漢肺炎│「捐給武漢！」善心老翁拒留名　放下藏巨款紙箱即離開

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今內地已有超過4萬多人確診，1100多人離世，當中以湖北疫情最為嚴重。不少善心人士紛紛捐贈物資幫助抗疫，一名老翁日前提著一個紙箱到江蘇省常州市新北區人民政府大樓，僅僅留下「這些是要捐給武漢的」一句話，連名字都沒有留下就匆忙離開，工作人員打開一看，發現竟是一捆捆的鈔票，點算下有多達50萬人民幣（約55萬港元）。

工作人員將箱子轉交當地的紅十字會，拆開紙箱後發現有多捆的鈔票。（網上圖片）

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江蘇常州新北區宣統部工作人員表示，這名老翁可能是想送去紅十字會，但搞錯了樓層，於是把紙箱送到了他們那裏。工作人員指老翁放下箱子電話姓名沒有留下便迅速離開。

工作人員稱本來想帶老翁去紅十字會，惟對方拒絕，「交給你們處理吧，已經找了幾個地方都沒人收」，說完即轉身離開。

裏面還有一張紙條，內容寫道，「現在全國上下都在關心武漢，我出一點小力，希望能早日送到最需要的武漢手中，共渡難關，武漢加油」。（網上圖片）

工作人員之後將箱子轉交當地的紅十字會，拆開紙箱後發現有多捆的鈔票，裏面還有一張紙條，寫道，「現在全國上下都在關心武漢，我出一點小力，希望能早日送到最需要的武漢手中，共渡難關，武漢加油」，下款為「常州公民」。

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經點算後，箱內現金共有50萬元，是新北區紅十字會收到個人捐款數目最大的一筆，常州新北區紅十字會副會長林菊琴說，尊重老先生的意願，等銀行上班後，立刻匯錢至武漢。

過程中工作人員曾詢問老翁的名字，不過老翁卻堅持說「沒必要知道」，最後工作人員從閉路電視找到這名老翁，原來該名姓夏的老翁是一名退休工人，他只是想想為武漢出一份力，不為留名。