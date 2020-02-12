武漢肺炎 |長康邨百佳消毒品返貨居民搶購　網民：誠哥貼地救港人

青衣長康邨康美樓不同樓層的同一單位先後有住戶確診新型冠狀病毒肺炎，同單位其他住戶急需入住隔離中心，令邨內人心惶惶。長康邨商場今日（12日）大部分店鋪都沒有開門，惟百佳如常營業，多箱消毒用品可供選購，居民瘋搶回家大清潔，正好讓心慌居民安一下心。網民都大讚疫情下百佳老闆李嘉誠貼地做實事，認真幫助香港人。 百佳回應查詢表示，如常根據各區顧客的需要為店舖進行補貨。現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。

有長康樓住戶在邨內百佳購得缺貨多時的消毒用品，網上感謝李嘉誠。（網頁截圖）

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如你現居長康邨，不需隔離身體沒不適，惟獲知同邨有人出事，難免心焦，定必想為家居大消毒吧。不過現時消毒用品難求，不少街坊今早落商場更發現大多沒開門，惟百佳續營業，9時許店內仍有多箱未開箱的消毒套裝可購買，消毒套裝內包括一支漂白水，及兩支消毒家居其他位置如浴室或廚房的消毒劑。

2月12日，青衣長康邨康美樓，政府繼續派員消毒。（鄭子峰攝）

居民搶購，有人把消息發到網上，同區街坊雖不願到長康邨冒險，但也大讚李嘉誠在今次疫情中真心為港人，幫人總是幫在重點上，口罩難求下都持續在旗下屈臣氏和百佳努力返貨，今次長康邨出事，亦盡快安排邨內分店出售清毒產品，讓心慌居民安一下心。

百佳回應《香港01》表示，如常根據各區顧客的需要為店舖進行補貨。現時貨品供應仍然穩定，希望市民理性選購。百佳現已對部分高需求貨品實施限購措施，期望更多市民能夠購得所需的日用品。

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