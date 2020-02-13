【武漢肺炎】果斷封村！越南一條村6人確診　 影響一萬人需隔離

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球擴散，多國都出現確診病例，其中在越南疫情最嚴重的是永福省，省內11宗確診病例當中，有6人來自山雷村，當局決定「封村」，一萬名居民需隔離檢疫20日。

越南疫情最嚴重的是永福省平川縣山雷村，省內11宗確診病例當中，有6人來自山雷村。（VnExpress 圖片）

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越南至今已有16宗確診病例，位於越南北部河內附近的永福省（Vinh Phuc）是重災區，源頭來自8名工人的群體，他們於1月17日從武漢返回越南，

省內11宗確診病例中，6人來自山雷村（Son Loi），也有人被來自山雷村患者傳染，因此永福省（Vinh Phuc）副省長黎維成（Le Duy Thanh）宣布需要封鎖隔離村莊。

隔離檢疫從周四（13日）開始維持20天，當地醫療和軍警等人員在山雷村周圍設置8個監控站，禁止所有人員和車輛進出，被隔離的村民將可領取政府提供的生活補助費，當局建立了流動商店，為一萬名多村民提供食品和免費口罩。當地政府也指示設立醫院，準備相關醫療設備與藥物，以收容疑似或確診病人。當地學校亦將會關閉，直到2月23日。

副省長黎維成指，永福省是越南的確診病例最多的省份，但尚未蔓延到其他地區和省，「一切仍在控制之中，我們正盡一切努力，並相信能夠把疫情控制得住」。

中國至今已有超過80多個城市已實行「封城」或「封閉式管理」，包括北京、上海、深圳等大城市，出入小區需登記、憑證出入和測量體溫等。

（綜合）