【武漢肺炎】海南回國檢測無事仍被隔離　俄女手繪醫院地圖乘夜逃

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，俄羅斯早前接回國民及進行隔離觀察，但未必人人接受，當中就有兩名女子因不滿隔離規矩過嚴而選擇逃走。

來自聖彼得堡的32歲家庭主婦伊蕾娜（Alla Ilyina）表示，較早前從中國海南省回國，因為喉嚨痛而被隔離；雖然3次病毒測試結果均呈陰性，但醫生仍一直勸她繼續隔離，最終她決定「要自己掌握命運」，在隔離的第二日就逃走。

伊蕾娜說：「我先是畫下醫院的內部地圖，計劃好詳細逃走路線，乘入夜後醫院的防衛較鬆懈，截斷房間磁力鎖電源開門逃去。我讀過物理，所以沒有問題。憲法保障我們的自由，我不明白為何必須留在醫院的『籠子』內」。

醫院環境惡劣 孕婦攜子跳窗逃走

34歲女子內德爾（Guzel Neder）來自薩馬拉市（Samara），上星期她亦做了「逃兵」。內德爾與家人同樣是從海南回國，由於兒子發燒，於是她跟愛兒一同被隔離，惟期間發現有孕，她擔心在防護不足且四周多病人的環境下遭到感染，於是帶同兒子一起跳窗逃走。

內德爾說：「（醫院）環境惡劣，醫生又未有穿上任何防護衣物，非常不專業。我曾多次追問（甚麼時候離開），但對方含糊其辭，起初說我們未有受感染，但又遲遲不肯讓我們回家，實在是迫不得已才跳窗離開。」

聖彼得堡Botkinskaya醫院主管雅科夫列夫（Aleksei Yakovlev）周二（11日）晚發聲明稱，已通知當局伊蕾娜逃走一事，「如果她認為自己（逃走）只會被罰款500盧布（約61港元），且不用面對任何後果的話，那她將會是大錯特錯。」

公理律師協會主席薩維諾娃（Svetlana Savinova）則認為，當局所採取的嚴格隔離措施未必合法，「如果（隔離者）不再出現任何病徵，所有檢測結果均呈陰性，醫生就沒有合法權力繼續實施隔離，因這將被視為非自願拘留和濫用職權。」