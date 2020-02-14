武漢肺炎 |睇波避雨帳篷變防疫神器？　美CEO笠帳篷上機親身示範

新型冠狀病毒肺炎未見平息，已奪去至少1400條寶貴性命，各地民眾奇招盡出自製防疫工具。美國俄亥俄州一名CEO見機不可失，將公司原本用作觀看球賽時避雨的「便攜式帳篷」（StadiumPod），轉推銷為防疫保護裝備，甚至親自在飛機上使用，反而吸引網民關注熱議，國際傳媒亦爭相報道。

美國「Under The Weather Pods」的CEO將避雨用的「便攜式帳篷」，推銷為防疫保護裝備，並親身上機實測。（fb「Under_the_Weather」）

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帳篷公司「Under The Weather Pods」來自俄亥俄州辛辛那提，公司CEO佩斯科維茨（Rick Pescovitz）於2010年發明「便攜式帳篷」（StadiumPod），原意是讓一眾父母在下雨天時，也可以在球場邊支持作賽的子女。他曾參加美國電視節目《創智贏家》（Shark Tank），產品亦在去年亮相美國名嘴愛倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）主持的訪談節目。

直至中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，全球多國出現確診個案，佩斯科維茨便順勢為「便攜式帳篷」想出第二個用途。由於不少人都擔心在密閉的空間容易受感染，尤其在乘搭飛機期間，佩斯科維茨遂帶着其帳篷上機，實測會否造成不便。

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在人多密集的公司上班都不用怕，帳蓬可幫忙「隔絕」外界。（fb「Under_the_Weather」）

佩斯科維茨的哥哥在網誌表示，「旅客正採取非比尋常的方法去保護自己免被冠狀病毒感染，他們用水樽笠頭，並用塑料防水布包裹自己。我弟弟想知道他的帳蓬能否在飛機上發揮作用」。他續稱，機組人員看到弟弟和其帳蓬還很愉快地拍照，旁邊的男乘客幾乎沒有看他一眼。

（綜合）