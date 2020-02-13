【武漢肺炎】口罩酒精漂白水消毒燈　網友熱搜10大防疫神物排行榜

新型冠狀病毒的疫情愈發嚴重，在政府即時端出的應對政策下，台灣目前可以算是很有秩序地再進行防疫措施，不過民眾的擔心終究是難免的，在這樣的非常時期裡，大家都想多做一點什麼來保護自己，因此除了防止飛沫傳染的口罩之外，還有許多抗菌消毒的防疫商品最近通通都從貨架上消失。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看防疫期間除了口罩之外，還有哪些東西大賣，病毒肆虐期間防疫人人有責沒錯，但切記不要一窩蜂地搶貨、囤貨，這樣對疫情控制一點幫助都沒有喔！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月12日至2020年02月11日，共一個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『武漢肺炎被熱搜的防疫神物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。