【武漢肺炎】口罩荒下見人品！　網民分享兩件事：看清誰是真朋友

有說打牌可以見人品，在現時新型冠狀病毒擴散下，一個口罩也可看到朋友對你的好壞！有網民分享身邊兩位朋友和她的口罩事件，十分感慨，稱從這兩件事看清楚了對方為人。網民大表贊同，笑言今天還關心別人有沒有口罩必屬好人，願意向你分享僅餘資源的，都更可堪稱生死之交。

一罩難求，港人連日為買口罩身心俱疲，有人更指因而看清身邊朋友的為人！（資料圖片）

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一名網民在討論區「親子王國」發帖，指其中一名朋友平時超有禮貌，是公認的好好先生，花錢亦十分豪氣，她得知對方買到幾十盒口罩，了解大約購入價後，遂問他能否轉讓口罩時，對方卻聲稱全已給家人自用。

不過樓主稱其後從其他朋友打聽到，原來「好好先生」在每盒口罩額外加價逾百元轉售， 而對方家中還囤積了幾十斤米，但連日來還在超市繼續掃貨 ，令她大感無言。

樓主指還有另外一位較少見的朋友 ，對方平日生活節儉 ，食飯都不捨得花大錢，但在現時武漢肺炎疫情下，反而主動致電，問樓主有沒有排隊買到口罩 ，稱其公司同事夾份定訂了成本價200元50個的口罩，問樓主有沒有需要，樓主因而託他幫忙預訂。

樓主稱到貨後這名平日節儉的朋友還拒絕收錢，「佢話如果收錢就唔畀我，我知成本都要200蚊，從呢件事我睇清楚兩個人!」據樓主了解，對方還送了20個口罩給倒垃圾的婆婆，可說是疫情下的大好人。

網民對樓主的遭遇都大表感慨，嘆「患難見真情」，表明如果是自己以後不會再當好好先生是朋友，至於那名節儉的朋友，日後會對他更好，以感激他這次無私分享。

另有不少網民表示，此時此刻也收到很多朋友雪中送炭，十分感動，有人笑言現在可算是生死關頭，仍願意把口罩送給自己的，堪稱生死之交。