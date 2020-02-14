【武漢肺炎】清潔公司屯門周六免費派2250口罩 　即睇派發詳情

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，全港各區仍出現口罩搶購潮，口罩價格不斷被炒高，不少市民叫苦連天。部分熱心小店及公司實踐「香港人自救」的信念，在各區舉行免費派口罩活動，有清潔公司周四（13日）於facebook公布將於明天（15日）在屯門區免費派發口罩，先到先得。

魄毅清潔及工程公司今早（15日）於facebook更新詳情，公布將於今午2時正開始派籌，並於下午2時30分開始於雅都商場對出行人天橋上派發口罩。帖文又指，由於有新一批口罩，故增加50個名額，是次活動名額總數共450個，一共派發2250個口罩。

每名香港居民獲一包口罩（5個口罩），共450個名額，以下為活動詳情：

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公司解釋該批口罩已預留足夠數量予前線清潔員使用，剩下的2000個則派給有需要的香港居民。公司續指舉辦是次派發活動因為市面口罩價格不斷提升，市民難以負擔，希望為屯門區居民盡一分力。

不少網民留言表示感激，大讚公司熱心，「多謝你哋」、「好人一生平安」、「希望多啲公公婆婆有口罩用」。

（魄毅清潔及工程公司fb專頁）