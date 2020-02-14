武漢肺炎｜良心小店製布口罩助抗疫　「政府不解困誰來救我們？」

新型冠狀病毒肺炎爆發，港人連日四出為口罩奔波，買不到的市民無奈下或要重用舊口罩，本港一間布衞生巾小店急市民所急，近日以良心價推出自製布口罩，雖未能完全阻隔病毒也盡擋飛沫，讓買不到的人至少「有罩可用」，店主稱：「政府都不去為民解困，如果民間不自發製作口罩，誰來救我們呢？」

一間布衛生巾小店最近以良心價50元推出自製布口罩，讓沒有外科口罩的人暫時使用。（fb「布衛生巾_Eco_Luv_Cloth_Pads」）

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外科口罩可過濾九成病毒，是現時最適用於一般市民的日常防疫用品，惟買到卻需要一點努力和運氣，部分人會選用布口罩，香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦曾表示，棉並非毫無作用，布口罩亦可阻隔約七成病毒。

經營布衞生巾小店「Eco Luv Cloth Pads」的店主布小姐接受《香港01》查詢時表示，雖外科口罩最有效防疫，惟目前已大多被搶購，她眼見老弱婦孺等有需要的人沒有口罩，情況嚴峻，「稍為有點良心的人都會出來幫手」。

布小姐說：「我們納稅給政府，但它都不去為民解困。如果民間不自發製作口罩，誰來救我們呢？」

布小姐本月初開始製作布口罩，以抗疫優惠價50元一個供有需要的人訂購，據其facebook專頁介紹，布口罩由兩層棉質花布前後夾着吸水綿布和防水布組成。

首兩輪布口罩反應熱烈，大批網民留言；見社會仍有急切需要，布小姐呼籲網民等候第三輪，而目前第一輪布口罩已完成並寄出，第二輪則仍正趕工製作，預計需時7至10日。

（fb專頁「布衛生巾 Eco Luv Cloth Pads」）

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