武漢肺炎｜街坊原價轉讓消毒用品　將軍澳群組變社區互助鏈勁溫馨

疫情下更能激發人與人之間的互動互愛！新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，除了口罩難求，消毒用品亦成為搶手貨，只要在超市、藥房一上架就瞬間清空。不過有將軍澳街坊分享一件溫馨事，指自己在fb群組中幸運地獲得谷友原價轉讓搓手液，其後經過藥房發現有滴露消毒液賣，遂買下再原價轉讓給同區媽媽，形成一條社區互助鍵，「一齊加油抗疫」。

【抗疫好人好事】有人在將軍澳fb群組留言稱自己也買不到消毒藥水，結果真有街坊留言「合用嗎？可以畀枝你」。（fb「將軍澳街坊抗疫自救」圖片）

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有網民昨日（14日）在facebook群組「將軍澳街坊抗疫自救」發文，指幸運地獲得谷友原價轉讓搓手液和洗手液，回家途中看到附近藥房滴露出售，雖然家裏已有足夠存貨，但都照買下來，以原價轉讓給同區兩位有需要的媽媽。她指分享這小故事，希望大家都繼續互相幫助，一齊加油抗疫，又鼓勵谷友如有多出的物資，都可以分享出來，「要返工嘅人真係好難買到」。

網民看完帖文都大讚「好人好事」，又指這時勢更需要互相合作，「好多人真係時間排，有啲媽媽要湊小朋友，難日日去睇有冇貨」。有人則在帖文下留言稱自己也買不到滴露，結果真有街坊留言「合用嗎？可以畀枝你」，亦有網民提議以物易物，「我想換火酒，我有細支滴露洗手液加1包補充裝」。

有「將軍澳街坊抗疫自救」成員亦在群組發文，可以原價轉讓滴露洗手液和廁紙，給有需要的谷友，非常溫馨。

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