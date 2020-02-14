武漢肺炎 |5蚊成本價售3M N95口罩　調景嶺文具店老闆：想幫街坊

「不發災難財！」新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情下，市面一罩難求，口罩價格被炒到「沒有最高，只有更高」。不過將軍澳調景嶺一間文具店近日卻以成本價5元發售N95口罩，被網民大讚「真良心商店」。中記文具玩具模型行的老闆受訪時坦言，不認同商店趁機炒高口罩的做法，故希望能「幫到市民、幫到街坊」，最後不足一天已全部售罄。

【抗疫好人好事】位於調景嶺彩明商場的文具店，以成本價5元一個N95口罩發售，價錢牌更註明「不發災難財」，獲街坊大讚「真良心商店」。（fb「將軍澳街坊抗疫自救」圖片）

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有網民昨晚（13日）在facebook群組「將軍澳街坊抗疫自救」發文，指位於調景嶺彩明商場的文具店「中記文具玩具模型行」，有3M 8210型號的N95出售，價錢牌標註「不發災難財」，售價僅為成本價5元一個。發文者大讚「真良心商店」，並說「好人一生平安」。

文具店負責人接受《香港01》訪問時表示，由於供應商貨量有限，他們亦只獲分發40個N95出售，因此每位客人限購兩個，而街坊反應亦相當踴躍，一日內已經售罄。市面口罩愈賣愈貴，負責人指不建議商店這樣抬高價格，因此特別標明以成本價發售，希望能幫到街坊和市民。

【抗疫好人好事】位於調景嶺彩明商場的文具店，以成本價5元一個N95口罩發售，價錢牌更註明「不發災難財」，獲街坊大讚「真良心商店」。（fb「將軍澳街坊抗疫自救」圖片）

不少街坊直言「不枉我由細幫襯到大」、「平時都有幫襯，會再大大力幫襯」，有熟客亦指老闆娘非常好人，「有次老闆娘忙到甩轆唔得閒收我錢，叫我自己擺低，要找就自己喺收銀機上面找，真係完全講個信字」。有網民則稱，同區有商店正以45元一個售賣同款口罩，又擔心會被人放上網炒賣。

【抗疫好人好事】（01製圖）

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