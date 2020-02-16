【悲劇】感冒發燒誤以為中武漢肺炎　印度農夫怕傳染家人上吊輕生

印度至今確診3宗新冠肺炎感染個案，但東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）日前不幸發生因防疫資訊不足而引起的悲劇。當地一名50歲農夫感冒不適，出現發燒、咳嗽等病徵，但他看過網絡影片了解新冠肺炎的症狀後，卻懷疑自己中招，一直拒絕家人靠近，最後更到母親的墳墓旁上吊自殺。

印度一名50歲農夫感冒發燒，卻懷疑自己感染新冠肺炎，最後到母親的墓前上吊自殺。（GettyImages）

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據印度傳媒報道，居於安得拉邦契托爾縣（Chittoor）的農夫克里希納（K. Bala Krishna）今月5日因身體不適到當地醫院求診，醫生經診斷認為他只是染上感冒，建議他戴口罩，以免傳染其他人，但也確切告訴他，病情與新冠肺炎無關。

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雖然已有醫生保證，但克里希納仍以為自己感染新冠肺炎，其兒子表示：「父親看了一整天與新冠肺炎相關的影片，不斷說自己有差不多的病徵。」克里希納深信自己已中招，從醫院回家後擔心會將病毒傳染家人，不但反鎖房間內自我隔離，甚至向走近他的家人擲石，要求他們離開。

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直至本周二（11日），克里希納把家人反鎖於家中，獨自到母親墓地旁的大樹上吊輕生。他的家人發現不妥，立即呼叫鄰居前來協助開鎖，但趕到案發現場時卻發現克里希納已身亡；警方最終將事件列為自殺案處理。

（印度時報）