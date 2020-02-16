武漢肺炎｜住宅窗台驚現廁紙牆　網民狠批自私精：搞到個個買唔到

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎影響下，連紙巾都成為市民的囤貨目標。近日有網民發現鄰居的窗台竟然築起了一道「廁紙牆」，令人十分驚訝，有人狠批該戶人自私，「日日肚痛都要用成幾個月」，甚至覺得廁紙數量之多，即使「抆屎抆到死嗰日都未抆完」。 消委會總幹事黃鳳嫺今（16日）早出席商台節目時表示香港廁紙供應充足，「大家根本唔使搶廁紙」，她又引述紙商建議，指香港天氣潮濕，市民不應該在家中存放大量廁紙，以免紙巾發霉或出現細菌。

網上瘋傳圖片，驚見一個住房的窗台有大量廁紙。（網上圖片）

↓↓↓ 廁紙成為網民搶購物品之一，荃灣川龍街一度出現壯觀的廁紙牆 ↓↓↓

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從網上載的圖片可見，一住宅單位的窗台放置了多條紙巾，其中最高的一疊有至少11條，幾乎高到天花板的位置，保守估計該幢「廁紙塔」有超過130卷廁紙，數量十分誇張。

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有網民就認為，近日天氣潮濕，「擺窗邊分分鐘……」、「而家回南天，唔知佢啲廁紙有冇濕晒」，亦有人指其實每一個人都只有一個屁股，囤積過多廁紙根本沒有意義。不過最多人還是批評囤積廁紙行為自私，變相令其他人買不到廁紙，「就係多得呢啲人，搞到個個買唔到廁紙」。

消委會總幹事黃鳳嫺在商台節目中曾表示，消委會過去兩周已經與紙商緊密溝通，紙商存貨不少而且廠房在周一（10日）已經全部開工，送到香港的訂單量以倍數計，呼籲市民不要搶購廁紙。除了指出香港天氣潮濕，廁紙存量太多容易發霉及有細菌之外，黃鳳嫺亦提到供應商向她表示廁紙未有加價，如市民繼續搶購廁紙反而可能令超市不再提供優惠，藥房亦可能加價。黃鳳嫺建議超市可以「特事特辦」，縮短補貨時間，避以羊群效應出現。

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