【武漢肺炎】隱瞞接觸史　吐口水感染兩醫護　「毒男」出院即被捕

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，海南省東方市一名張姓的確診男子，上月初因出現發燒、咳嗽等徵狀而前往當地醫院求醫，惟他不但隱瞞曾接觸武漢親戚，更在治療期間多次吐口水導致兩名醫護人員受感染，約60人被隔離；張男近日痊癒，但剛離開醫院隨即被警方拘捕。

警方表示，張男上月出現發熱、咳嗽、咳白痰及氣促等症狀，同月24日、27日及28日曾分別到東方市人民醫院、東方醫院求醫，但他刻意隱瞞與從湖北武漢回來的姐姐及姐夫有過密切接觸，在治療期間更多次在接受靜脈注射時往地上吐口水，與醫護人員發生爭吵。

上月29日，張男從東方市前往海口市的海南省人民醫院接受檢查終被確診，兩名曾參與醫治張男的醫護人員其後亦確診為無症狀感染，逾60人曾與張男接觸過，須隔離觀察，涉事小區要實行封閉式管理。

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警方表示，張男在治療期間的行為嚴重干擾及破壞疫情防控工作，危害社會公共安全，後果嚴重，因此決定予以拘捕，以涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查；當日警員守在醫院外，張男一出院即被捕。

大批網民要求當局嚴懲張男，「這還是人嗎？對救命恩人吐口水」、「這種人就死不足惜，可惡至極！」、「根本是故意播毒，如果醫生死了，應把他槍斃」；有内地律師指出，以危險方法危害公共安全罪被立案偵查，輕則面臨3至10年監禁，重則可被判死刑。