【武漢肺炎】誤買「超薄口罩」零防禦　網民教一招即場分辨免中伏

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，外科口罩供不應求，價格愈炒愈高，惟市面仍充斥着不少黑心薄超口罩。有網民昨分享「中伏」經歷，稱在網上購買一款印尼口罩，貨到時才發現口罩竟然只有一層，戴上後五官依然清晰可見，「戴咗等於無戴」，有醒目網民遂留言，提供一招分辨「超薄口罩」的方法。

【超薄口罩】有網民在網上買到只有一層的印尼口罩。（fb群組「To_Kwa_Wan_土瓜灣之友」）

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該網民在facebook群組「土瓜灣之友」發帖，表示自己不幸成為「白老鼠」，稱早前網購一款黑色印尼口罩，但貨到打開包裝後，才驚覺口罩只有一層，在陽光下「完美透光」，提醒其他網民注意，又笑言：「買咗一定令你好驚喜，一層的口罩你見過未？」

不少網民看完照片同樣感到驚訝，諷侃說「透視度非常好，帶完仲可以清楚見到五官」、「好性感…黑色See through」、「絲薄性感型口罩」。樓主其後上傳數張實物照，包括剪開口罩後的「剖面照」，獲網民開玩笑形容是「染黑咗嘅抹手紙」，令樓主哭笑不得。

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帖文引來一眾街坊討論口罩中伏經歷，有醒目網民就留言分享如何即場辨別超薄口罩的方法，但指檢查時必須拿着實物，故未必適用於網購和有紙盒包裝的情況。

該網民指，若不熟悉口罩製造商，擔心買到不明來歷的黑心口罩，可嘗試先用手機照燈，對着在膠套包裝外的口罩從上或下方照射，細看中間摺疊層以外的位置，便能在買前大概得知口罩厚度，減低受騙機會。

（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）