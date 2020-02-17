武漢肺炎丨低於成本價抽籤賣口罩　分享平台Me2You助平均分配資源

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令港人不分日夜努力撲口罩及其他防疫物資，在廁紙也要排隊才買到的今天，有機構成立資源分享平台Me2You，讓擁有資源的市民或機構免費分享或以原價轉讓予有需要的團體或公眾，以助更平均分配有用資源。該平台明日及後日（17及18日）亦會以低於成本價，抽籤發售日本口罩，期望為有需要港人解決燃眉之急。

資源分享平台Me2You宣布，將以良心價出售日本口罩，並標榜「免排隊，抽籤發售」。（Me2You提供）

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最近成立的資源分享平台Me2You早前宣布，將以良心價10元一片，每套20片的價錢出售達到美國材料試驗協會（ASTM）最高級Level 3標準的日本五層口罩，售價更低於當地網上零售價約12.4港元。

平台將以抽籤形式售出口罩，有需要市民只要利用手機應用程式登記認購便會自動參與抽籤，毋須提早冒寒排隊，而下輪抽籤將會於明日及後日下午進行。抽中的市民只要帶同二維碼（QR code）便可親自交收口罩。

Me2You行政總裁黃思遠表示，留意到社會大眾對防疫物資的需求，期望平台可為有多餘資源的市民及機構，配對及分配物資予有需要人士。（Me2You提供）

Me2You行政總裁、曾於太古集團任職21年、出任過亞洲萬里通行政總裁的黃思遠（Stephen）表示，起初建立資源分享平台，是希望連結擁有資源的市民或團體，「主要想做到將閒置資源重新利用及創造價值」。而適逢近日遇上新冠肺炎疫情，他與團隊留意到社會大眾對防疫物資的需求，決定為平台加入新元素，為有多餘資源的市民及機構，配對及分配物資予有需要人士。

Stephen指，分享平台承諾成為良心企業，擔當中間人角色，讓市民或團體選擇捐出，或以原價分享資源，用家可選擇以先到先得或抽籤方式分配物資，亦可指定分配予親友、公眾或獲平台認證的慈善機構。他希望，平台能協助市民互助，更平均地分配資源，避免盲搶或囤貨而影響市場，同時希望非牟利機構可從更多渠道獲得資源，從而幫助弱勢社群。

Me2You抽籤賣口罩網址：https://www.me2you.com/zh-Hant/item/5e4916b2f3f3bf00199b6aa9

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