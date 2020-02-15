武漢肺炎｜伯伯重用口罩起晒毛粒　好心人情人節慷慨送口罩超窩心

新型冠狀病毒疫情持續擴散，不少民眾紛紛搶購口罩自保，惟部分人因未有足夠數量的口罩，每次外出仍膽顫心驚。有網民於情人節（14日）當日乘搭西鐵時遇見好人好事，車廂內一位伯伯的外科口罩滿布毛粒，被身旁男女乘客發現，他們細問下得悉伯伯因買不到口罩，被迫清洗口罩重用，他們見狀即慷慨送贈多個獨立包裝的口罩給伯伯，樓主表示見證了最溫暖的情人節。

有網民於情人節（14日）當日乘搭西鐵時遇見好人好事，車廂內有伯伯重用口罩，被旁邊的男女乘客發現，得悉其苦況後慷慨送口罩。（示意圖，資料圖片）

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「你個口罩洗過好多次喇，我送幾個俾你啦！」該網民於facebook撰文表示，昨傍晚時分（14日）由天水圍乘搭西鐵往屯門，期間於車廂聽到有男乘客向身旁伯伯詢問其口罩情況，樓主望過去發現一位年約60至70多歲的伯伯，戴着一個起毛粒的口罩，明顯口罩已重用多次。

他解釋因為無法買口罩，加上每天要上班，只好重複清洗同一口罩使用，情況令人心酸。男乘客及其女伴遂各自贈送數個獨立包裝的口罩給伯伯，叫伯伯以後謹記每日更換口罩，伯伯最初不好意思收下，但二人堅持下，伯伯終收下口罩。

男乘客及其女伴各自送贈數個獨立包裝的口罩給伯伯，伯伯起初感到難為情，但被二人誠意打動，收下口罩。（示意圖，資料圖片）

樓主大讚二人仗義送口罩：「在這個艱難的時刻，香港人（一罩難求），忙於搶購口罩的日子，見到這兩位有心人咁慷慨，今日情人節，我向佢地致敬！」不少網民亦留言指非常感動，「贈人玫瑰，手留餘香」、「守望相助，香港精神」、「見到有需要嘅人就幫吓佢哋」、「好人一生平安」。

（屯門好生活facebook專頁）

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