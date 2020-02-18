武漢肺炎｜日本專家公開6大避免感染方法　原來呢個動作最危險

新型冠狀病毒疫情於全球肆虐，日本國內連同郵輪鑽石公主號的確診個案已上升至超過500宗，不少當地民眾亦人心惶惶。朝日電視台的晨早節目《羽鳥慎一モーニングショー》最新一集，請來醫生講解部份日常小動作如何增加中招風險，亦分享6大預防方法。

節目一開始就提到在路上觀察一段時間，發現原來不少人亦不自覺地摸臉、捽鼻等。（《羽鳥慎一モーニングショー》截圖）

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節目一開始就提到，攝製隊在路上觀察一段時間，發現不少人也會不自覺地摸臉、捽鼻等，節目中以2名小三學生做實驗，觀察他們於1小時內到底會有多少次摸臉等小動作，發現他們均會無意識地觸碰嘴巴、捽眼及摸鼻等，2人最終分別摸臉37次及48次，非常誇張。

他提出6大防止接觸傳染的方法，表明最重要是「不要接觸」：

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來自池袋的醫生大谷義夫指出，這些小動作絕對會增加感染武漢肺炎或其他流感病毒的機會，因為雙手在日常生活中會觸碰大量不同物件，如果在不知情下摸臉，有機會導致病毒從五官進入身體，繼而誘發感染。

大谷醫生亦提醒觀眾，雖然口罩、洗手液確有防疫作用，但日常小細節亦是避免中招的注意事項，即使留在家中也不應掉以輕心。

（綜合）

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