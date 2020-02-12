發燒用高麗菜枕頭可降溫？日本主婦網站假資訊盛行　醫生逐一KO

發燒時用高麗菜蓋頭就可以降溫？網上經常有各類資訊流傳，孰真孰假就要由網民自己判斷，不過一旦將謠言傳來傳去最後可能害人又害己。日本一個主婦資訊網站不時都有令人嘩然的「冷知識」傳出，包括自製眼藥水、皮膚擦傷時塗芋頭泥等，聽落荒謬卻令不少人信以為真，有日本節目就邀請了醫生逐一驗證這些奇怪偏方是否真確。

日本一個主婦資訊網站都有假資訊傳出，其中一篇在2018年發布「自製眼藥水」教學文章近日再度引起熱議。（日本節目「スッキリ」截圖）

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「あんふぁんWeb」是一個以日本家庭主婦為對象的網站，除了官方發布有關主婦的新聞外，其他會員都可以透過討論區分享家務或育兒知識，其中一篇在2018年發布「自製眼藥水」教學文章，近日再在日本網絡瘋傳，引起熱議。

該文章指，自製眼水只需要水和食鹽，更特別提醒不要買含氯化納的產品，但網民隨即發現自相矛盾之處，皆因氯化鈉（NaCl）本來就是食鹽的主要成分。而眼科醫生則提醒使用自製眼藥水，隨時可能受感染甚至有失明的危險，故提醒大眾切勿嘗試。

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