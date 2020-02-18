武漢肺炎｜咳兩聲覺得中招？　港大護理教8貼士處理抗疫負面情緒

偶爾咳兩聲就覺得自己中招？不斷洗手消毒仍擔心不夠？在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延下，大家都減少外出困在家中，少不免出現負面情緒，如恐懼、迷惘、擔心等，都不宜輕視。港大護理學院就在facebook專頁分享一系列小建議，希望大家懂得處理及緩和抗疫情緒，保持身心健康。

武漢肺炎疫情蔓延下，市民收到大量抗疫資訊，又忘於四處撲口罩，少不免出現一些負面情緒。（資料圖片）

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港大護理學院在facebook專頁分享「抗疫情緒處理小建議」，指面對疫情時，不少人都會感到恐懼、迷惘、擔心或憤怒等，如日日檢查口罩數量、出現疑似病徵就擔心自己中招，甚至上網查看各種資訊至筋疲力盡。

↓↓↓ 按圖即Check你有冇受抗疫負面情緒影響 ↓↓↓

↓↓↓ 8個Do & Don't處理抗疫情緒 ↓↓↓

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帖文則建議各4項應該做及不應該做的事，包括接收新資訊時，要先留意來源是否可靠，以及資訊的真偽；即使未能與親友見面聚會，都可透過電話或即時通訊等，以保持身心健康，並留意自己和身邊人的情緒。