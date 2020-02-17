武漢肺炎│洗手做少一個動作等於白洗？研究發現細菌不減反增84%

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武漢肺炎（COVID-19）疫情延燒，台灣中央流行疫情指揮中心16日再次提醒，市民應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。不過其實很多人洗手卻因為未落實：「洗了等於白洗」。

台灣疾管署表示，用肥皂洗手一直是國際公認最有效、最省錢的傳染病防治方式。（示意圖／Upslash@nate_dumlao）

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洗手做少一個動作等於白洗？點圖看台灣疾病管制局民調（點圖放大▼▼▼）

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振興醫院曾有一份研究報告指出，洗手後，如果沒有馬上擦乾，潮濕的雙手上的細菌量，比洗手前增加高達84％，細菌不減反增。研究認為因為自來水、肥皂或洗手乳內都多少含有細菌。前疾管局副局長施文儀曾提醒，洗手後一定要把手擦乾，他解釋，因掌紋、指紋及指甲縫容易藏汙納垢，潮濕的雙手更會沾粘空氣中的懸浮細菌所致。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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