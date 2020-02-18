【武漢肺炎】網民質疑口罩鐵線太短　醫生：或不夠貼面影響功效

近日不同的組織和議員都紛紛派發口罩供市民防疫，不過不時傳出市民不滿意口罩的質量，例如質地太薄，近日青衣長康邨居民收到當區民建聯區議員梁嘉銘派發的口罩，但認為口罩的鐵線「比一般嘅短」，質疑功效。有醫生回覆指鐵線有「塑形」的作用，令口罩貼面才可發揮口罩最大功能。

有網民上載圖片，表示收到區議員梁嘉銘派的口罩，但認為口罩「條鐵線比一般嘅短」。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

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有網民在fb群組「青衣街坊吹水會」上載圖片，表示收到葵青區議員梁嘉銘派的口罩，但認為口罩「條鐵線比一般嘅短」，圖中可見，口罩的鐵線大約是兩節手指頭的長度，佔口罩全長一半左右，比一般的口罩鐵線全長三分二左右為短。有網民則表示，「條繩仲好易斷添！我一日斷兩個」。

區議員梁嘉銘接受《香港01》查詢時表示，近日派了多輪的口罩，不確定這個口罩是何時派發，她指主要是接收團體送來的口罩，再轉贈給居民，但團體已確保口罩合格，有三層的質地。

（01製圖）

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家庭醫生關家美接受查詢時表示，鐵線是有「塑型」的作用，令口罩緊貼面部，「口罩太鬆是無用的」，所以鐵線要有足夠的長度，才可讓口罩發揮最好的功能。她指，一般鐵線可覆蓋鼻到臉頰，全日長時間戴上，一日下來鐵線位置的皮膚有少許痕迹或紅印也是不出奇的。如果口罩佩戴正確，說話時候口罩可能會「撲下撲下」，有少許吹漲的效果，這樣就證明沒有漏氣。