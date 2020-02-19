「而家情況未去到最壞，唔想延後婚禮。」新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，為避免互相感染，大型飯局或婚宴等都成為大眾避之則吉的高危活動。但有準新郎近日卻在網上討論區發文抱怨，指未婚妻堅持不延後婚禮，還批評無人體諒她籌備婚禮的辛酸壓力，令他大感無奈，「有冇人可以教教小弟點做好？」。

有準新郎發文抱怨，指未婚妻堅持不延後婚禮，還批評無人體諒她籌備婚禮的辛酸壓力，令他大感無奈。（示意圖，《金秘書為何那樣》劇照）

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有網民日前在連登討論區發帖，指「準備入冊」成為人夫，但有見武漢肺炎疫情日趨嚴重，並回想起當年沙士，也是由一名於內地感染SARS的廣東教授來港出席婚宴繼而引起社區爆發，「咁嘅時勢仲要人出席人多聚會嘅話，到時萬一有咩事，我同女友一定擔當唔起後果，內疚死一世」。

樓主表示，已多次勸喻未婚妻押後婚禮，又提出折衷提議先如期簽字結婚，其他婚禮儀式後補，但對方堅持不肯押後，並稱「情況未去到最壞，無必要延期婚禮」。她還認為所有人都不體諒她籌備婚禮的辛苦，面對的壓力，令樓主無計可施，遂向連登巴打們求助。

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不少網民都認為樓主應該取消婚禮，「話人唔體諒你，咁邊個體諒所有出席嘅人？而家係你哋唔體諒人，唔重視疫情嚴重性」，有人則指「分分鐘嚟嘅人一半都無喎，佢都唔mind（介意）？」，甚至有網民建議樓主分手，「冇人承擔到一條命，如果有人喺婚宴中招，人哋成家一定怨你哋，你同你老婆往後實會因為呢樣野嘈好多次」。

同場加映：生活趣事。（01製圖）

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