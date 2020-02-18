【武漢肺炎】缺德女壽司店用過口罩掛熱水機　網民：唔衛生又自私

新型冠狀病毒在港確診人數持續上升，市民均擔心出現社區爆發，非常時期理應全民抗疫，但總有缺德者罔顧自己和他人。有市民拍到壽司店食客進食時，竟隨意把口罩掛在熱水機，冇遮冇掩極不衛生。網民狂轟太離譜，認為如看見這樣的人，應該直接走近鬧爆她。

有網民拍到女食客竟把口罩掛在自助熱水機上，極度無品。（FB「中伏飲食報料區」）

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有市民在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，稱其朋友日前經過壽司店看到一位女食客隨意把自用口罩掛在給客人自助加水的熱水機上，女食客其後一度離座去洗手間，也沒拿回口罩，有關行為極不衛生。

網民看到照片鬧爆該女食客冇衛生意識兼自私，質疑如她已感染新型冠狀病毒的話，極易傳給他人，就算沒有疫情發生這樣的行為也絕不可以接受，不少人都表示如即場看到有關情況，會直接上前指責她。

《香港01》正向涉事壽司店查詢有關情況，暫時未獲回覆。事實上食肆早被內地防疫專家鍾南山點名為第二高危地，加上進食時無可能戴口罩，而且有不少陰濕位如餐牌、調味料等未必能隨時清潔，市民外出用膳要萬事小心。

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