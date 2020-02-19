武漢肺炎 |印傭託家人印尼撲口罩　僱主指貨不對辦：要姐姐負責？

一場新冠肺炎令不少家庭用盡人情牌，只求撲到口罩，連平日只負責料理家務的外傭姐姐也要擔起重任。早前有僱主於facebook群組發文，大讚家中印傭託家人從家鄉四出撲口罩，形容對方是「觀音托世」，明言撲到口罩必會預對方一份。 然而當口罩成功空運抵港，僱主再發文指，開箱才發現口罩貨不對辦，質量不似預期，詢問其他網民「會不會要姐姐負責」，引來網民批評僱主不懂感恩，「咁不負責任嘅嘢都講得出」。

僱主指姐姐的家人在印尼奔波撲口罩，後來成功將部分口罩空運到港，故非常感激印傭姐姐的努力。（fb專頁「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名僱主本月10日於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指聘請的印傭託身處家鄉的姐姐及爸爸撲口罩，沒想到遠至印尼的口罩亦有「海鮮價」，一日半內價格由80元升至220元，「她爸、姐駕着農地車走了幾個鎮30多間大小店鋪，還沒能買足數量」。

僱主情急之下着姐姐告訴家人，「現在不論品牌，不論級數認證，總之有三層都要」，同時因擔心運輸過程出問題，拜託姐姐的家人「開着農地車4小時到城市空郵快件」。當時她對姐姐的幫忙表示非常感激，形容對方是「觀音托世」，明言如成功購得口罩，「一定不缺她一份，另外姐姐家人的車馬費一定給之餘外還有凸」。

帖文當時獲不少網民讚好，指樓主與姐姐必定感情很好才會願意互助。不過一星期後，該僱主再於群組發文，問道：「叫姐姐訂口罩，如寄到來少左、收唔到、質量不似預期，大家會不會要姐姐負責？」帖文令人聯想到早前樓主的外傭為她撲口罩，疑是收貨後貨不對辦，令她想向姐姐追究，旋即引起激烈討論。

不少網民認為「姐姐幫係人情，唔幫係道理」，指樓主對姐姐託家人花時間幫忙不感恩之餘，如出問題還要對方負責是非常自私的表現，「之前幫你撲口罩嗰時當神咁拜，而家又話數量唔啱，質量唔好，你唔感恩仲要問要唔要姐姐負責任？」、「講得出嘅都睇得出你咩人格」、「人哋幫你咋！唔係做你生意呀！香港人真係俾你影衰晒」。

另有網民則認為樓主只是單純問其他網民的處理方法，未必會要求姐姐負責，「或者佢係想講自己唔會怪姐姐？」、「估計姐姐都唔想有咁嘅情況發生」。樓主見留言愈來愈多，亦急急現身澄清，表示：「我是問大家想法，調查下。點知大家咁熱烈，我都想不到，我仲給姐姐匯多筆錢給她家人作答謝」。