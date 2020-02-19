武漢肺炎 |網傳火神山醫院工人甘做義工　承辦商咁講網民突破盲腸

為抵抗新冠肺炎，武漢市月初火速建成火神山醫院，隔離治療患者，惟早前爆出參與建設的農民工被拖糧，甚至在工地無口罩用。不過，內地微信朋友圈昨廣傳一個截圖，聲稱許多工人堅決不領工資，大讚他們是善良人民，承建商中建三局稱的確有部分人做「志願者」，「沒領錢就走了，也沒留下聯絡方法」，稱部分人已到山東打工。相關事件引來微博網民質疑，認為工人不要也只是落到承建商口袋，更有人突破盲腸，問道：「武漢不是封城了嗎，怎麼去山東濰坊打工？」

武漢火速建成火神山醫院對抗疫情，昨傳出有工人甘做義工，拒收工資。（微博圖片）

武漢火速建成火神山醫院對抗疫情，昨傳出有工人甘做義工，拒收工資。（微博圖片）

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火神山10天內建成，速度之快令世人驚訝，內地人自豪稱是「中國速度」，不分日夜的建設動用逾7000名工人，但較早前有內媒爆出部分農民被拖糧，工人承受巨大風險卻無糧出，引發不少爭議。

不過，昨日微信朋友圈流傳一個截圖，內容稱參加火神山醫院建設的工人點算工資的時候，有許多工人「堅決不領」，「他們說武漢現在這麼難，我們想做些力所能及的事，提供吃喝已經很好了，工錢就不要了」。中間夾雜一些負責人堅持發薪的話，但工人不收，最後在尾段寫上「中國有這麼善良的人民，真的要好好善待」。

網民起初轉發截圖，大讚工人的好人好事，內地傳媒《健康時報》接觸了火神山醫院承辦商中建三局，負責人承認有工人沒領錢，但沒領工資的是一部分「志願者」，沒收錢就自己走人，從沒留下過聯繫方式，即是想找回那些志願者發薪都不行。負責人表示：「我們本來是打算給他們發工資的，但是他們沒要，做完工就走了。」這班志願者並不在勞務隊裏，所以沒有聯繫到他們，「聽說一部分志願者去到山東濰坊打工」。

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承辦商回應後，許多網民質疑國家的錢只會落到承辦商手中，「你不要，那錢也到不了需要的人手裡，又炮轟這尤如宣傳叫工人做義工。許多人指工人無論如何臨時，都一定會有個人員登記，說沒有聯絡方式並不合理，更認為可能是「承建方想賴帳，先輿論造勢道德綁架工人」。其中有留言似乎突破盲點，因為武漢正封城，人員流動有困難，「武漢不是封城了嗎，怎麼去山東濰坊打工？」。

（綜合）