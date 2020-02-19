武漢肺炎│台灣捷運不提供搓手液被批　背後真相令網民心灰

武漢肺炎疫情持續延燒，市民外出時多會戴上口罩自保，也會利用酒精、搓手液進行消毒，各間餐廳、百貨也要求市民入內前先量體溫。近日，台灣一名網友在PTT提出疑問，好奇「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」，認為酒精的設置能提高防疫效果。網友看見貼文後，也留言點出關鍵，直指台灣人的「貪性」相當可怕。

網友問「為什麼不要在捷運站出入口設置酒精？」引起熱議。（PTT）

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一名網友在PTT上發文表示，雖然現在多數人搭乘捷運時都會戴口罩，但勤洗手似乎才是防疫的關鍵，便詢問「如果北捷（台北捷運）在出入口都有提供搓手液消毒，這樣有沒有搞頭啊？」，懷疑設置搓手液的成效，能不能比呼籲感冒戴口罩還要好。

「會跟公園的狗便處理袋一樣…」網民捷運不提供搓手液，背後真相竟是…（點圖放大▼▼▼）

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自武漢肺炎疫情蔓延以來，民間也吹起一股「防疫物資搶購潮」，口罩、酒精及乾洗手都成為熱門商品，市民爭相搶購，不少人也哀嘆「一罩難尋」、「買不到酒精」。近來，更有市民做出不良示範，因買不到酒精就起了「盜心」，順手偷走咖啡廳或診所廁所的酒精，因而引起撻伐。

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