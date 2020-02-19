整容後嘴歪鼻歪呼吸困難　台女崩潰：診所說那是技術最好的醫師

為了愛美去整容，結果慘變毀容。有台灣女子控訴在台中一間醫美診所進行隆鼻和眼皮抽脂手術，結果反變大小眼，修鼻翼也導致嘴巴歪斜，投訴後院方聲稱動刀的醫生是診所最好的醫生，並收款進行第二次手術，沒料情況更差，現在她鼻孔堵塞無法正常呼吸。整容女稱手術失敗後痛不欲生，被折磨一年現更患上抑鬱，幾經交涉診所也拒絕退款，現只能提告追究。

手術前台女其實並不醜。（《爆料公社》圖片）

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方姓台灣女子在facebook群組「爆料公社」發帖，並上載整容前後照以作對比，可見手術前的她其實五官不俗，只是眼皮看來有點腫腫的，但手術後五官明顯變得奇怪，更出現鼻樑歪掉的情況。

她透露去年4月在台中一家醫美診所進行隆鼻和眼皮抽脂手術，結果鼻子變成朝天鼻，眼皮沒改善幻覺成一大一小右眼差一半眼尾沒切開導致右眼變得奇怪又如鬥雞眼一樣。

最慘時修鼻翼導致嘴巴有點歪斜看起來十分奇怪，令她大感崩潰。她控訴手術前和經理溝通好，但手術當天見到動刀的醫生就要動力，最終效果令人難以接受，她作出投訴，診所還死拗動刀醫生，是診所醫術最棒的醫生，傻傻的她最終被說服，等過了幾個月又付款再進行第二次手術。

第二次手術在去年十月進行，結果更恐怖。方女的鼻孔變得一大一小，鼻樑歪歪斜斜極為明顯，鼻孔裏如塞了一坨肉，令右邊鼻孔嚴重堵塞無法正常呼吸，睡覺時也感呼吸困難，眼睛則有勉強算回復正常，但最初想做的眼皮抽脂效果卻完全沒有。

方女稱事後痛不欲生，每天都做惡夢，更因而患上抑鬱，她稱只想診所退款讓她另找名醫，看看有沒有辦法回復，結果診所拒絕退款，態度敷衍；有見鼻子情況愈來愈惡化，診所醫生只說鼻孔內的肉要處理，即要把放入的假體先拿出來，令她更感憤怒，「那我這樣算什麼，被痛苦折磨了一年，現在又要第三次手術把它拿出來，這一年不都白忙了嗎？」

網民極為關注，稱方女不整容也很好看，實在不需整容，而現在變成毀容更令人同情又感慨。

涉事診所網上回覆方女的投訴，指方女第一次手術做完後認為效果有落差，醫師基於尊重其想法再幫她調整，方女簽下和解書才進行第二次手術，惟手術後方女認為手術讓她嘴歪要求再調整，但醫師覺得嘴歪跟隆鼻手術沒有關係，同時又接到法院開庭通知，因涉法律問題故沒再為他做手術並避免聯繫，而有關訴訟結果近日將有結果。

診所又指既然當初方女簽了和解書就不應該再提告，並違反和解內容對外公開事件，又反爆方女提出訴訟後仍私下要求退費加賠償，否則會在網上爆料。