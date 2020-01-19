韓星公開煮泡麵秘訣　加一樣材料令湯底昇華　仲可以解宿醉？

韓國人對即食麵的熱愛可謂街知巷聞，甚至已成為老中青的宵夜首選，但其實要將即食麵煮成神級美食絕非易事。韓國搞笑藝人朴娜萊在綜藝節目《我獨自生活》中公開的煮即食麵秘訣最近重新引起網民熱議，原來只要在煮麵時加入一種調味食材，便能令湯頭變得濃郁，更有解宿醉之用。

韓國人熱愛即食麵，他們不分老中青都視即食麵為宵夜首選。（《魔女的戀愛》劇照）

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《我獨自生活》去年11月播出的節目中，朴娜萊為其他女藝人下廚，公開了平日煮即食麵的「秘密武器」，她先準備韓國即食麵品牌「真拉麵」推出的海鮮拉麵，並將把魚板切成麵條狀。當麵差不多熟時，她先放入魚板，而最重要的就是要同時加入半匙蒜泥，最後才按個人喜好放大蔥和辣椒。

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朴娜萊煮好其招牌即食麵後，除了女團Mamamoo成員華莎大口吸拉麵外，連另一模特兒座上客也忍不住「放縱」開餐，事後還表示：「我真的不吃拉麵的，但吃了那個（麵）之後一直能想起。」

其實韓國以往也有關於「拉麵好吃秘訣」的網上意見調查，結果泡菜湯、大蔥及韓式包肉醬均上榜，「加一匙食醋」則是最多人選擇的煮法，認為可加重味道；至於煮麵時不斷上下拉動麵條，也被視為令麵條更煙韌的方法。

（綜合）