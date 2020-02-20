【武漢肺炎】男子剛出獄約朋友慶祝　小區封閉爬牆離開又被抓回去

因為新型冠狀病毒，內地加強防疫措施，宣傳「不聚會、不串門」，過百個城市亦實施封閉式管理，出入屋苑都需要登記。不過，總是有人不遵守規則，黑龍江齊齊哈爾就有兩名男子爬小區大門想出門，剛好被警察發現，原來其中一人剛好放監，故約好友相聚慶祝，結果慶祝不成，反而齊齊被行政拘留。

兩名男子爬過小區大門外出，跳下大門後正好被巡邏民警發現，當場被捕。（影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

2月10日，在黑龍江齊齊哈爾，兩名男子爬過小區大門外出，跳下大門後正好被巡邏民警發現，當場被捕。警員經查問後發現，其中一名爬牆姓劉的男子住該小區，之前因盜竊罪被刑事拘留，當日剛剛刑滿出獄，於是約幾個好友到家中聚一下。進入小區時，好友張男等人謊稱是該小區居民，成功瞞過門口的巡查人員進入。

他們飲飽食醉準備離開小區時，由於小區實行封閉式管理，不允許外出，劉男、張男最後只好爬大門離開，就是此時剛好被警察發現。劉男認錯表示「今天剛出來，不應該和朋友在一起聚餐，錯了，我不對，不應該跳大門」，張男則指「在疫情期間，給小區保安還有民警、國家帶來麻煩」。目前，參與聚會的 6人分別被處行政拘留7日和5日。