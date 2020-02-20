【武漢肺炎】東部戰區多名官兵被隔離　解放軍報：抗疫不誤戰鬥力

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，軍方《解放軍報》周一（17日）透露，解放軍東部戰區有部分軍官及士兵接受隔離觀察，當中包括最新054A型導彈護衛艦「常州艦」的艦長余松秋；而自疫情發生後，戰區各級採取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防疫措施，並把疫情防控納入戰備值班要素。

以〈抗疫不誤戰鬥力 防控不鬆戰備弦〉為題的報道稱，余松秋在某支隊的招待所接受隔離觀察，並通過電話告訴記者，他大年初五（上月29日）中止休假回到駐地，「利用隔離觀察的空閒時間，沉下心研究訓練難題」，但未有提到他因何事而需要隔離。

報道又透露，雖然「各部隊還有部份官兵正在隔離觀察」，但各項工作平穩有序，官兵練兵備戰熱情不減，「提前歸隊就是為了盡快完成隔離觀察、盡快上崗。」

為確保年度訓練任務不受影響，東部戰區海軍及時調整首長機關訓練計劃和內容，組織官兵充分利用軍事職業教育平台開展個人訓練，各部隊因地制宜靈活組織開展「學理論、研戰法、強指揮」和「學條令、操部署、強技能」等活動，持續深化基礎訓練；同時，盡量減少人員聚集和會議活動，通過簡化流程、電話指導、視頻會議等方式提高工作效率，還將原定於近期開展的黨委機關掛鉤幫帶基層聯繫點、面對面指導幫建等活動，調整為依托網絡平台指導，確保軍委基層建設會議精神落地落實。

「常州艦」是中國自造的新型導彈護衛艦，排水量4000噸，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強遠程警戒和防空作戰能力，由滬東造船廠制造，2010年下水，次年5月入役。「常州艦」被譽為東海艦隊的「王牌戰艦」，曾創下護航準備時間最短、首次從外國領土上接護人員、首次在紅海解救船舶，開創中國海軍多個第一。

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此外，央視周三（19日）播出中國首艘自主建造的國產航母「山東艦」的最新畫面，強調疫情爆發後，海軍仍然嚴格要求品質標準。山東艦副艦長崔永剛稱：「（疫情期間）採取小專業集中訓練，大專業分批訓練的組訓方式，抓好全艦、部門、戰位的專業訓練。」

片段顯示，飛行甲板上，調運中隊組織牽引車司機常態化進行實作考核；艙室裡，作戰部門艦載機導航區開展著艦引導設備故障應急處置操作訓練；萬發炮火控室，武器部門導彈區隊組織學習導彈攔截方案；海圖室內，航海部門導航中隊全體幹部正在開展海圖標繪比武，結尾還出現幾名解放軍人員戴口罩的畫面，幾位官兵進入管制區，配合量體溫；軍方表示，山東艦官兵無人感染新型冠狀病毒的肺炎，各項訓練試驗工作正按照預定計劃穩步推進。

▼中國各部門抗疫措施政策

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