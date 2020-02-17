【武漢肺炎】第四次支援湖北　解放軍再次出動多架運輸機

武漢肺炎疫情仍在延續，2月17日，解放軍空軍再次出動多架運輸機，從上海虹橋等七個機場起飛，緊急空運軍隊支援湖北醫療隊隊員和物資前往武漢天河機場。

此前解放軍已經三次支援湖北。（Reuters）

綜合媒體2月17日消息，此次運送物資的飛機為運-20。此前，軍隊已經三次派出醫療隊前往湖北。

此前三次支援武漢，解放軍共派出3批次4,000餘名醫護人員支援武漢抗擊新冠肺炎疫情。

2月13日，中央軍委主席習近平下令，中國人民解放軍增派2,600名醫護人員，以抗擊新冠肺炎疫情。

根據官媒央視報道，新增批次的解放軍醫護人員將參照武漢火神山醫院運行模式，承擔武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

報道稱，此次抽組的醫療力量來自解放軍陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位。

據了解，這是運-20、運-9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，同時也是運-20首次執行大型非戰爭軍事任務。觀察人士指，這是解放軍第二個運-20單位的運-20運輸機首次公開亮相。

2月3日，習近平同樣下令解放軍抽調1,400名軍醫，於2月3日起正式承擔火神山醫院醫療救治任務。

此前，2月2日，來自解放軍中部戰區空軍8架伊爾-76（01、02、03、06、07、09、10和11號機）分赴瀋陽、蘭州、廣州和南京，將795名人民軍隊醫務工作者和58噸物資運抵武漢。

運-20運輸機，代號「鯤鵬」，是中國自主研究製造的新一代軍用大型運輸機，也是中國自主研製的最大，可在複雜氣象條件下，執行各種物資和人員的長距離航空運輸任務。該機目前已經列裝部隊，標誌着中國空軍戰略轉型邁出重要一步，也標誌着中國大型運輸機設計研究水平邁向新的台階。