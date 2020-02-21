武漢肺炎｜網民嘆通勝地母經神預言疫情！　李丞責逐句解你知…

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）影響中國甚至是全球大部分國家，已經持續一段時間更未見解決之法，有網民翻出通勝內的《地母經》，指看到當中所說的慘況與現時發生的事有很多相同之處，甚至與武漢肺炎疫情極之符合！ 堪輿學家李丞責師傅接受《香港01》訪問時解釋，《地母經》本身是警世良言，少會說一些很好的東西，但亦非完全負面。他又希望冬疫夏治，期望是次疫情在夏天就可以自然消散。

有網民翻開《地母經》，說當中的內容與今年的疫情十分相符，預言極之準確。（網上圖片）

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黃曆通書會載有地母經及春牛圖，地母經根據六十個甲子循環排列，以一詩一卜的文字形式，預測農作收成。今年2020庚子年的《地母經》內容，有網民稱看到冷汗直標，皆因經中「冇句好」，例如「人民多暴卒」、「秋冬多饑渴」、「晚稻無可割」等等。網民們又指出過去庚子年通常都多災多難，擔心今年將會十分難過。下為《地母經》原文：

+ 4 + 3 + 2

李丞責首先表示，地母經常用作預測大時勢，與「地」有關的事情，如農作收成或是疾病。他亦逐句解釋庚子年的地母經：

+ 3 + 2

李丞責師傅認為，雖然今年的地母經令人覺得十分負面，但向好的方面想的話，提到的影響範圍有限，而且鼠年在觀點上本身大多都不理想。他又提到過去庚子年都有大事發生，例如1720年清朝攻打西藏、1840年開打鴉片戰爭、1900被八國聯軍圍攻、1960亦發生大饑荒及某程度上瘟疫，只有1780年當時清朝乾隆在位而沒有事發生，因而在習俗上有人會以乾隆錢化解。

他最後指出，大多庚子年時期的禍患都不會延續太長時間，雖然有問題但都應該會有解決方法。他個人相信「冬疫夏治」，即冬天爆發的疫症到了夏天可以因為溫度不合適而自然消散，但畢竟都要到夏天，這段時間大家都需要互相扶持。