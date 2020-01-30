蘇民峰楊天命麥玲玲　一文看清8大堪輿學家2020鼠年生肖運程預測

2019已告完結，2020重新開始，代表咗一個新階段嘅希望。無論2019年過得順利，或者遇到好多唔如意嘅事情，人總係要向前走，Keep going先可以成就更好嘅未來。但未來永遠都係充滿各種可能，到底2020年要點樣做，我哋先可以過得更加好呢？

香港就有堪輿學家，夜觀星象，推算命格，以古老深奧嘅學問，話畀我哋知，點樣可以令人生路途更加如意。今日，就等DailyView用網路大數據話你知，香港八大堪輿學家係邊個，佢哋又點講鼠年生肖運程，等大家可以趨吉避凶喇！

香港8大堪輿學家推算2020鼠年生肖運程（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月08日至2020年01月07日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『香港八大堪輿學家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

香港八大堪輿學家推算2020鼠年生肖運程（DailyView網路溫度計授權使用）

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