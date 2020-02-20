擠痘痘竟擠出「珍珠」？網路瘋傳巨型暗瘡短片　潔白無暇似珠寶

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網路流傳不少擠痘痘、清粉刺的影片，看到大量「內容物」噴出的畫面，明明很噁心，卻有人覺得超級紓壓。近日出現一則擠痘痘影片，擠出的白色物質竟成圓珠狀滾落，讓網友驚呼：「這根本是珍珠吧！」

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日前網友在大學生論壇「Dcard」分享一則「擠痘痘」影片，收獲大量好評。與其他擠痘影片如擠奶油般源源不絕不同，片中主角呈現潔白渾圓的球體，甚至帶有一點珠光，最後脫出時乾脆俐落地往下掉，留下一個完美大洞，讓PO文者瘋狂重播近10次，直呼「身心療癒」、「這不是痘痘是珍珠」。

擠暗瘡擠出珍珠？點圖看網民留言▼▼▼

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由於形狀滾圓，清除時也沒有「爆血」，有網友推測這顆可能是「脂肪粒」：「好像是因為保養品分子太大皮膚吸收不了，一層層的包起來，就會變這樣。但這是用了多少的保養品才能變那麼大顆」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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