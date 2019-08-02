【崩壞紋身】男子半邊身紋古裝女　乳頭驚變大暗瘡　網民笑到斷氣

隨着時代開放，大眾對於刺青的接受度越來越高，甚至被認為是一種藝術創作～不過有網友在Facebook「靠北女友」曬出一張照片，並表示「我很愛我男友，但我無法接受他的刺青」，只見圖中的刺青很失敗……文一出，立刻引來超過2.5萬名網友按讚笑翻！

（Facebook@靠北女友）

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這畫風...小孩作畫？

看到刺青作品，不少網友笑說，這是小朋友拿原子筆亂塗鴉嗎……（即睇網民留言▼）

一脫就消氣的概念

不過也有人建議，吵架吵不贏時，上衣立馬脫掉，對方就笑啦（即睇網民留言▼）

藝術就是這麼難懂

藝術總是那麼抽象，令人大開眼界～所以這到底是畢卡索風格還是日式風格？（即睇網民留言▼）

好大的青春痘

最大亮點來惹原來多數網友更注意的是那顆青春痘，不是啦.....是奶頭位置恰到好處，簡直是神作（即睇網民留言▼）

不過～是不是有人覺得這張刺青照很眼熟？其實先前已經出現過好幾次啦，沒想到這次竟然在「靠北女友」掀起討論～

還有下面這些↓↓↓也是讓人恨不得痛打刺青師一頓的失敗作！（點圖放大▼）

看出差別了嗎？沒有比較就沒有傷害😅這個故事告訴我們，選好的師傅得永生、選錯師傅下地獄……那本編可以偷偷問，刺青師傅還在呼吸嗎（誤）

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