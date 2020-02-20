武漢肺炎│向劏房戶露宿者派口罩　醫護偕肝臟權威黎青龍落區防疫

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，露宿者、劏房戶等基層不但面臨口罩短缺，平日也較難接收正確防疫資訊。本港一眾前線醫護人員和醫科生月初組成「民間防疫小隊」，兩度聯同肝病權威、香港大學內科及肝臟科講座教授黎青龍等，探訪銅鑼灣、灣仔和跑馬地的露宿者和劏房戶，表示不少長者因沒有口罩而不敢出街，焦慮萬分，希望市民更多關心鄰居，並分享日用品或幫他們買餸。

民間防疫小隊、肝病權威黎青龍和聖雅各福群會露宿者綜合服務隊，探訪露宿者，並講解防疫資訊。（「民間防疫小隊」fb圖片）

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「民間防疫小隊」過去曾聯同非牟利團體向清潔工派發口罩和酒精搓手液，為少數族裔舉辦防疫講座，又製作「防疫小貼士」單張在社區派發。在上周三（12日），他們與黎青龍和聖雅各福群會露宿者綜合服務隊，探訪銅鑼灣、跑馬地一帶的露宿者，教導他們戴口罩和洗手的正確方法。

眾人在前晚（18日）再次出訪，上門探訪灣仔區劏房住戶、獨居老人和無家者，派發口罩及講解防疫知識。「民間防疫小隊」fb專頁發帖表示，當義工與老人等基層傾談時，發現部分人即使家居必需品不足，仍因沒有口罩而未敢出街採購，加上政府部門和社福機構現只有限度服務，均令一些急需申請援助的長者焦慮。

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帖文呼籲外界多關心鄰居，向有需要人士分享日用品，或者幫長者落街買餸，「抗疫時期，大家生活上都一定面對唔少困難。但就係呢個時候，我哋更加需要發揮互助精神呀」。

（fb專頁「民間防疫小隊」）